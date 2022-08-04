В Офисе президента заявили, что непричастны к утренним обстрелам Донецка

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к утренним обстрелам Донецка. Об этом он сказал в эфире Breakfast Show.



Он отметил, что по Донецку бьют только сами россияне — или «корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик».



«Бессмысленно на наносить удары по каким-то там мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами, для того, чтобы уменьшить интенсивность артиллерийских обстрелов, она уменшилась существенно, и оперативно-тактические штабы, для того, чтобы сократить наступательный потенциал российской армии. Мы воюем креативно и эффективно. Вот эти все демонстративные удары они нам не нужны, с той точки зрения, что они не решают никаких задач», — сказал Подоляк.

Ранее стало известно, что в центре Донецка 4 августа под обстрел попал район возле гостиницы «Донбасс палас». Ивестно о двух погибших и пяти раненых.