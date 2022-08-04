Російські війська знищили ще одну школу на Донеччині

Російські війська обстрілом знищили ще одну школу на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Опорну школу в селищі Очеретине було капітально відремонтовано чотири роки тому, а тепер у ній неможливо вчитися. До повномасштабного російського вторгнення тут навчалися 353 учні.

«Більшу частину обладнання та навчальних матеріалів було своєчасно вивезено до безпечніших регіонів України. Все, що ми будували роками, росіяни методично знищують одразу», - написав Кириленко в соцмережі.

Глава ОВА зазначив, що російські окупанти вже зруйнували 27 шкіл, ще 248 пошкодили.