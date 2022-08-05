Караван судов с украинским зерном покинул порты Одесской области

Пятьдесят семь тысяч тонн украинской кукурузы на трех кораблях, вышедших утром из портов Одесской области, направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию. Об этом сообщил Министр инфраструктуры Алексей Кубраков, отметив, что сегодняшним караваном возобновлено судоходство из порта «Черноморск».



По словам министра, доставку украинской агропродукции осуществляют три балкера — NAVI STAR, ROJEN и POLARNET.



«Рассчитываем, что гарантии безопасности наших партнеров из ООН и Турции будут работать и дальше, а экспорт продовольствия из наших портов станет стабильным и прогнозируемым для всех участников рынка. Для этого планируем обеспечить способность портов обрабатывать более 100 судов в месяц. Хотя «зерновой коридор» уже заработал на выход, наша цель – полноценная работа портов в оба направления. Мы получаем заявки судовладельцев, которые готовы заходить в наши порты под погрузку и первое мероприятие ожидается уже завтра», — написал Кубраков.



Также он обозначил, что целью правительства является три и более миллиона тонн экспорта агропродукции ежемесячно из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», и в этом, по словам Кубракова, заинтересована не только украинская экономика, но и мир.

Ранее 1 августа министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил о начале организации доставки в порты на юге Украины зерна нового урожая.