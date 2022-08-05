Караван суден з українським зерном залишив порти Одеської області

05 серпня 2022, 09:24

Караван суден з українським зерном залишив порти Одеської області

П'ятдесят сім тисяч тонн української кукурудзи на трьох кораблях, що вийшли зранку з портів Одеської області, прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії. Про це повідомив міністр інфраструктури Олексій Кубраков, зазначивши, що сьогоднішнім караваном відновлено судноплавство з порту «Чорноморськ».

За словами міністра, доставку української агропродукції здійснюють три балкери — NAVI STAR, ROJEN та POLARNET.

«Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку. Для цього плануємо забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден на місяць. Хоча «зерновий коридор» уже запрацював на вихід, нашою ціллю є повноцінна робота портів в обидва напрямки. Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження і перший захід очікується вже завтра», — написав Кубраков.

Також він зазначив, що метою уряду є 3 і більше млн тонн експорту агропродукції щомісяця з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний», і в цьому, за словами Кубракова, зацікавлена не лише українська економіка, а й світ.

Раніше 1 серпня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив про початок організації доставки до портів на півдні України зерна нового врожаю.

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