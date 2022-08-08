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Встреча в Копенгагене станет расширением формата «Рамштайн» - Минобороны Германии

08 августа 2022, 17:40

Встреча в Копенгагене станет расширением формата «Рамштайн» - Минобороны Германии

В Германии заявили о продолжении и расширении формата «Рамштайн» во время встречи на конференции в Дании. Об этом сообщает «Укринформ».

11 августа в Копенгагене, по приглашению датской стороны состоится Конференция североевропейских союзников по поддержке Украины. В мероприятии будет участвовать министр обороны Резников, а также ожидается визит его коллег из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Чехии и других стран.

Представитель Минобороны Германии Арно Колац заявил, что на конференции будут обсуждаться вопросы долгосрочного финансирования, подготовки украинских бойцов. Германия на этой конференции планирует сделать свой вклад, который, по словам Колаца будет шире, чем в формате «Рамштайна».

«Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, длительной. И это несколько отличает этот формат от формата "Рамштайн", где речь идет о краткосрочной поставке оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию», - заявил Колац.

Последняя встреча в рамках «Рамштайна» состоялись 20 июля.

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