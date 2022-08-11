Через обстріли на Донеччині загинули 11 людей

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули 11 людей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією керівника ОВА, шестеро людей загинули в Бахмуті, троє — у Соледарі, по одному — у Красногорівці та Авдіївці. Ще вісім людей отримали поранення: шість — у Бахмуті, по одному — у Соледарі та Авдіївці.



Від 24 лютого на Донеччині через обстріли 716 людей загинуло та 1831 поранено. При цьому нині влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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