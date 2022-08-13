В Днепропетровской области под удар войск РФ попали два района

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска ночью обстреляли два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов», — отметил глава области.



По его словам, в городе повреждены 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведены из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады. Предварительно, люди не пострадали.



«По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады. К счастью, без разрушений и пострадавших», — проинформировал Резниченко.

Напомним, из-за вчерашнего обстрела Днепропетровщины пострадали три человека.



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