У Дніпропетровській області під удар військ РФ потрапили два райони

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російські війська вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Нікополь ворог обстріляв із "Градів". Направив по житлових кварталах 30 реактивних снарядів», — зазначив очільник області.



За його словами, у місті пошкоджено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газопровід та лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Попередньо, люди не постраждали.



«По Криворізькому району ворог ударив з "Ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань та постраждалих», — поінформував Резніченко.

Нагадаємо, через вчорашній обстріл Дніпропетровщини постраждали троє людей.



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