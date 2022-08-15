ВСУ сбили на Донбассе еще один вертолет оккупантов

В небе Донецкой области ВСУ сбит вертолет оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.







«15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск», - отметили военные.



Сообщается, что это уже третий вертолет «Ка-52» оккупантов, сбитый ВСУ за двое суток.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 18 населенных пунктов региона за сутки.