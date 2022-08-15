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ВСУ сбили на Донбассе еще один вертолет оккупантов

15 августа 2022, 12:40

ВСУ сбили на Донбассе еще один вертолет оккупантов

В небе Донецкой области ВСУ сбит вертолет оккупантов. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.



«15 августа, в Донецкой области, около 8.00, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск», - отметили военные.

Сообщается, что это уже третий вертолет «Ка-52» оккупантов, сбитый ВСУ за двое суток.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что российская армия обстреляла 18 населенных пунктов региона за сутки.

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