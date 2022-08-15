ЗСУ збили на Донбасі ще один вертоліт окупантів

15 серпня 2022, 12:40

ЗСУ збили на Донбасі ще один вертоліт окупантів

У небі Донецької області ЗСУ збито вертоліт окупантів. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



«15 серпня, на Донеччині, близько 8.00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ», - зазначили військові.

Повідомляється, що це вже третій гелікоптер «Ка-52» окупантів, збитий ЗСУ за дві доби.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що російська армія обстріляла 18 населених пунктів регіону за добу.

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