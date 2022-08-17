Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Курахово

Ночью 17 августа произошел ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Роман Падун.



Он отметил, что оккупанты обстреляли частное предприятие, погибших и пострадавших гражданских нет.



По информации Романа Падуна, также ракетный удар был нанесен по пгт. Кураховка, оккупанты попали в частный жилой дом.



«Силами ГСЧС ликвидирован пожар, продолжаются работы по разборке завалов поврежденного дома. Информация о пострадавших выясняется», - написал Падун.



Мэр Курахово также напомнил, что в связи с очередным повреждением Карловской водопроводной станции более 9000 тысяч жителей города Горняк, пгт. Кураховка и Острое остались без водоснабжения.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что российская армия обстреляла два района региона – Никопольский и Криворожский, по Красногригорьевской общине оккупанты запустили 40 снарядов РСЗО «Град».