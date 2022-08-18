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Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве

18 августа 2022, 11:19

Будет ли работа врачей в оккупации считаться коллаборационизмом, пояснили в Минздраве

Оказание медицинской помощи и работа в учреждении здравоохранения на оккупированной территории не будет считаться коллаборационизмом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».

«Это была наша позиция, которую мы согласовывали с силовыми структурами, и делали по этому поводу несколько заявлений. Сотрудничество с оккупантами по политическим мотивам, которое будет зафиксировано — это можно считать коллаборационизмом», — пояснил Ляшко.

По его словам, работать в больнице можно, даже если оккупанты назначили руководителем медучреждения своего ставленника.

«Наши пусть работают и оказывают медицинскую помощь. Возможно, возникнут какие-то вещи, которые они будут вынуждены делать, потому что это вопрос их выживания. Это не сотрудничество — это выживание. Но если человек сам проявил инициативу, захотел возглавить какой-то условно созданный "департамент здравоохранения" и поддерживает оккупантов — тогда, понятно, что это сотрудничество», — отметил министр.

Кроме того, по словам Ляшко, Женевская конвенция 1949 года предусматривает, что в учреждении здравоохранения оказывается медицинская помощь всем, кто доставляется в учреждения здравоохранения — в том числе если это оккупант.

«И врач на операционном столе не определяет критериев», — подчеркнул он.

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