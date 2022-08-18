Чи буде робота лікарів в окупації вважатися колабораціонізмом, пояснили в МОЗ

Надання медичної допомоги та робота в закладі охорони здоров'я на окупованій території не вважатимуться колабораціонізмом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує «РБК-Україна».



«Це була наша позиція, яку ми погоджували із силовими структурами, і робили з цього приводу кілька заяв. Співпраця з окупантами з політичних мотивів, яка буде зафіксована, — це можна вважати колабораціонізмом», — пояснив Ляшко.



За його словами, працювати у лікарні можна, навіть якщо окупанти призначили керівником медзакладу свого ставленика.



«Наші нехай працюють та надають медичну допомогу. Можливо, виникнуть якісь речі, які вони будуть змушені робити, бо це питання їхнього виживання. Це не співпраця — це виживання. Але якщо людина сама проявила ініціативу, захотіла очолити якийсь умовно створений "департамент охорони здоров'я" та підтримує окупантів — тоді зрозуміло, що це співпраця», — зазначив міністр.



Крім того, за словами Ляшка, Женевська конвенція 1949 року передбачає, що в закладі охорони здоров'я надається медична допомога всім, хто доставляється до закладів охорони здоров'я, зокрема, якщо це окупант.



«І лікар на операційному столі не визначає критеріїв», — наголосив він.