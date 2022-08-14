В Украине меняют закон о коллаборационизме. Что ждет жителей оккупированных территорий?

В Украине хотят пересмотреть, что считается коллаборационизмом в оккупации. Фото: Сергей Ваганов / Новости Донбасса

В Украине хотят усовершенствовать закон о коллаборационизме. Что можно делать жителям оккупированных территорий, чтобы их не обвинили в предательстве и сотрудничестве со страной-агрессором, будет нарушать новый закон права человека — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Под статью попадут сотни тысяч людей

После начала полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину, Уголовный кодекс был дополнен статьей, которая криминализировала коллаборационную деятельность. В первую очередь, это коснулось территорий, которые оккупировала Россия. После принятия данного закона было много дискуссий о том, как он будет работать.



Политический аналитик Виталий Сизов считает, что сам по себе закон нерабочий изначально в том виде, в котором его принимают.



«Когда там массовая ответственность, даже в плане его исполнения, если решат следовать строго букве закона, то я боюсь, что в коллаборационной деятельности можно обвинить практически тысячи, сотни тысяч людей и что с ними делать. Это завалить суды всеми этими делами», — отмечает эксперт.

В министерстве реинтеграции отмечают, что после введения криминальной ответственности за коллаборационную деятельность они стали получать сотни обращений от жителей, представителей бизнеса, коммунальных предприятий, которые оказались в российской оккупации.



«К нам много обращались в министерство и письменно, и устно, и мы коммуницировали с коллегами из других органов. Вот недавно у нас было обращение от частного похоронного бюро, и оно говорит, что у нас такая ситуация: люди не перестают умирать и нам нужно как-то работать», — рассказал директор департамента правового обеспечения министерства реинтеграции Степан Золотарь.

Кого будут считать коллаборантами

Из-за массовых обращений стало очевидно, что закон необходимо трансформировать. Министерство реинтеграции создало рабочую группу из 160 представителей для того, чтобы выработать новую концепцию, что причислять, а что не причислять к коллаборационизму на оккупированной территории. И внести поправки в уже существующий закон.



Так, из списка «запрещенной» деятельности предлагается вывести оказание медицинской помощи, работу аптек и продуктовых магазинов, коммунальных служб — поставки тепла, газа, воды и электроэнергии.



«Мы очень тщательно выписывали этот перечень, потому что мы не должны разрешать все. У нас война, могут быть какие-то рациональные ограничения. Наша цель — чтобы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность громад на оккупированных территориях, продолжали ее обеспечивать. Но чтобы при этом они не были пособниками оккупанта. Чтобы они не вредили при этом Украине, а обеспечивали лишь потребности мирных граждан, которые вынуждены оставаться в оккупации», — отметил Степан Золотарь.



Кроме того, предлагается не подвергать уголовной ответственности тех, кто совершает те или иные действия под давлением оккупантов. В тоже время очевидно, особенно по восьмилетнему опыту отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что без соприкосновения с оккупационными властями проводить какую-либо деятельность на этих территориях невозможно. Особенно, это касается сферы торговли.



Политический аналитик Виталий Сизов поясняет, что с точки зрения широкой трактовки закона можно сказать, что если с человека взымают так называемые налоги, а их не могут не взымать, то он, наверное, отчасти финансирует оккупационную власть, и многие люди на оккупированных территориях оказались в такой ситуации.



В министерстве реинтеграции считают, что каждый такой случай должны разбирать и расследовать правоохранители.



«Оплата налогов оккупантам — это уже можно трактовать как финансирование терроризма, в частности, есть такая практика. Мы говорим о том, что украинский бизнес может осуществлять определенную деятельность. Когда он перестает быть украинским или он должен платить налоги агрессору — с этим должны разбираться компетентные органы», — говорит директор департамента правового обеспечения министерства реинтеграции Степан Золотарь.

Как будет работать закон

По мнению некоторых экспертов, закон о коллаборационистской деятельности требует еще большей трансформации, и к расширению перечня разрешенной деятельности они относятся скептически.



«Изменения такие нужны, но у меня большие сомнения, что он вообще работать будет, в том виде, в котором его принимали и поправки будут работать. Скорее всего, все это создаст такую атмосферу деятельности правоохранительных органов, когда они будут по своему усмотрению трактовать любую деятельность», — отмечает политический аналитик Виталий Сизов.



По его мнению, любой коллаборационной деятельности оценку должны давать правоохранительные органы, но это должна быть реально деятельность во вред государственной безопасности Украине, ее территориальной целостности.



«И чтобы наши органы занимались непосредственно этими делами — предателями, перебежчиками, теми, кто принимал присягу, а потом оказался на другой стороне, но никак не ФОПами или какими-то магазинами», — говорит эксперт.



В тоже время с 24 февраля сотни тысяч жителей оказались на неподконтрольной территории, оккупанты всячески пытаются оборвать все возможные источники связи с Украиной. И люди стараются поддерживать жизнь, нередко в полностью разрушенных агрессором городах. Отворачиваться от них — играть на руку России.



Виталий Сизов отмечает, что если будут где-то какие-то перекосы в реализации закона о коллаборационизме,, это будет раздуваться российской пропагандой. В то же время это причина и для общественного мнения в западных странах, чтобы пересмотреть свое отношение к Украине, а значит, и к поставкам вооружения в перспективе, либо в оказании финансовой помощи.