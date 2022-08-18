Зеленский рассказал, о чем говорил с Гутерришем

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом глава государства сообщил в Facebook.



«Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков», — отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что отдельное внимание стороны уделили «теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС».



«Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — резюмировал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Украину и сейчас он находится во Львове.