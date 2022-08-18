Зеленський розповів, про що говорив із Гутеррішем

Президент України Володимир Зеленський у Львові провів зустріч із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Про це очільник держави повідомив у Facebook.



«Домовилися про продовження координації щодо реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрями її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців та медиків», — зазначив Зеленський.



Він наголосив, що окрему увагу сторони приділили «темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій АЕС».



«Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН зобов'язана забезпечити безпеку цього стратегічного об'єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ», — резюмував Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до України. Зараз він перебуває у Львові.