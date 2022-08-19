В 16 населенных пунктах Донецкой области восстановлено электроснабжение

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 16 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За 18 августа специалисты провели ремонты, что позволило вернуть свет в дома 3639 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



«В частности, энергетикам вчера удалось вернуть свет в 1,5 тысячи домохозяйств Славянской громады. Возобновить электроснабжение более тысячи домохозяйств Марьинской громады. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось поработать в Бахмутской, Торецкой, Константиновской и Авдеевской, одной из наиболее обстреливаемых громад региона», — перечислили в компании.



Там добавили, что большинство домохозяйств, восстановленных за вчера, были без света меньше суток.



Также в ДТЭК сообщили, что без электроснабжения сейчас — 85 населенных пунктов области, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.