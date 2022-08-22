ВСУ отбили пять массированных атак армии РФ на Донбассе 21 августа — Гайдай

В течение 21 августа ВСУ отразили пять массированных атак российских оккупантов, а еще на шести направлениях бои продолжаются. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что за минувшую ночь войска РФ совершили семь ракетных ударов, одиннадцать раз обстреливали позиции ВСУ из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пять раз пытались организовать танковые наступления. За минувшие сутки российская армия также нанесла авиаудары вблизи трех населенных пунктов на границе Луганщины и Донбасса.



Сергей Гайдай рассказал, что на захваченных армией РФ территориях Луганской области оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. На одной из шахт в Должанске мобилизировали на войну против Украины 430 работников. Глава Луганской ОВА прогнозирует, что скоро дойдет до того, что женщинам не за кого будет выходить замуж.



По его информации, подросших детей российские войска начали готовить к войне. Гайдай привел в пример ситуацию в Беловодском районе, в котором в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста.

«Между тем, жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт?» - написал Сергей Гайдай.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что утром 22 августа еще одна школа в Донецкой области была обстреляна российскими войсками, речь о школе №17 в Константиновке.