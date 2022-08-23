Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►

Після окупації Сєвєродонецька місцеві жителі пристосувалися до нових умов, але нормальним життям це назвати складно. У місті немає світла, газу, інтернету. Їжу, як і раніше, готують у дворі, а за водою ходять кілька сотень метрів повз зруйновані будівлі та воронки, що залишилися після обстрілів. Інформації про те, як живе Сєвєродонецьк, практично немає, але іноді місцевим жителям вдається зняти невеликі відео та викласти їх у мережу. Більше подробиць — у матеріалі «Новин Донбасу».



«Дуже важко. Пережили дуже страшний час. Вибачте за вираз, страшно в туалет сходити, дуже страшно було. Поїсти. Місяця півтора сиділи, бігали по сусідах, у кого що лишилося. Ну, а так, дуже важко. Ціни великі. Вважай, пів року ми без пенсії», — розповіла місцева мешканка.



Найскладніше, за словами місцевих, жити без комунікацій. Людям навіть нема де помитися.



«Видно, що працює "МНС". Сьогодні лазня до нас приїжджала. І вода, і лазня, і телефони заряджали», — каже ще одна мешканка міста.



Судячи з сюжетів прокремлівських ЗМІ, життя у Сєвєродонецьку налагоджується, та люди всім задоволені, бо більшість із них нібито мріяли об'єднатися із Росією. Насправді ситуація інша — про це розповідають ті, хто з'їздив до окупованого міста на кілька днів. Ось що пишуть люди:

«Приїжджали до Сєвєродонецька на чотири дні. Все, що пишуть люди, — це повна правда без перебільшення. Міста немає, лежать трупи, на тлі всього сміття ми їх навіть не помічали, доки нам не показали. Трупи не забирають, тому що хочуть, щоб вони висохли, та викинути їх зі сміттям»;

«Усі, хто зібрався повертатися з дітьми, — навіть не думайте! У місті тонни сміття, воно неймовірно смердить, поки його не прибирають, бо ніякого розмінування ще не було! Набирають на прибирання територій, пропонують зарплату десять тисяч рублів. Набирають народ на "Азот" (поки що теж розгрібати), зарплата 20 тисяч рублів. Вода є у старих районах, качають генератором, там же заряджають телефони. Купа розбитих будинків, все у склі, смітті, гарі та кіптяви»;

«У мене у місті залишилися родичі. Але при цьому вже невідомо, яка партія людей заселялася в мою нещасну однокімнатну квартиру. Вона більше не схожа на квартиру. Це бомжатник. Моїм рідним, які у Сєвєродонецьку залишилися, доводиться приходити та розповідати, що ніхто не покинув цю квартиру, і що є ціла сім'я ще, яка за законом може тут жити. Але, знизуючи плечима, вони кажуть: нам цю квартиру віддала адміністрація».

Розкрадання квартир, судячи з повідомлень мешканців, — звичайна справа у Сєвєродонецьку. Наприклад, тут публікують інформацію про розкривання квартир у всьому під'їзді. Найчастіше таке відбувається у тих будинках, які підлягають знесенню через численні ушкодження. Один із місцевих мешканців показує, що трапилося з його житлом.



«Сейф розкритий. Тут теж лазили скрізь. Тут також усе розкрито», — каже він.



Паралельно угруповання «ЛНР» поширює інформацію про жорстке покарання шляхом розстрілу за мародерство.



Ті будинки, які не розграбовані, практично знищені внаслідок обстрілу. Їх ніхто не відновлює. Навіть самі так звані «депутати народної ради ЛНР» визнають: понад половину будинків відновлювати не будуть.



«Це мій під'їзд та квартира на дев'ятому поверсі. А ось моя спальня. Подивіться краєвид із мого вікна», — каже сєвєродончанин.



Попри песимістичні настрої місцевих жителів, проросійські ЗМІ випускають бадьорі сюжети щодо відновлення газопостачання.



За повідомленнями в місцевих Telegram-каналах, окупаційна «влада» дуже поспішає з відновленням газопостачання. І угруповання «ЛНР» знайшло, як розв'язати проблему з тими будинками, де труби перебиті внаслідок обстрілу. Їх просто планують відрізати від комунікацій. Тож якщо газ у Сєвєродонецьку й буде, то лише у відносно цілих будинках.



Згідно з повідомленнями угрупування «ЛНР», у Сєвєродонецьку відновлюють бази даних Пенсійного фонду, нібито знищені українськими військовими. За даними місцевих жителів, відбувається це дуже повільно та важко. Пенсіонери фактично ночують у чергах. За день приймають до 150 осіб. Водночас Україна продовжує нараховувати виплати мешканцям Сєвєродонецька, але отримати їх на окупованій території неможливо.



Також, за інформацією місцевих жителів, щоб виїхати з Сєвєродонецька до Луганська, потрібно отримати спеціальну перепустку. Навіть якщо причина виїзду — покупка продуктів. Тобто, по суті, пройти фільтрацію, як і в Маріуполі.