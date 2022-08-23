Сєвєродонецьк в окупації: Мародерство, трупи на вулицях та за продуктами — з перепусткою ►

Після окупації Сєвєродонецька місцеві жителі пристосувалися до нових умов, але нормальним життям це назвати складно. У місті немає світла, газу, інтернету. Їжу, як і раніше, готують у дворі, а за водою ходять кілька сотень метрів повз зруйновані будівлі та воронки, що залишилися після обстрілів. Інформації про те, як живе Сєвєродонецьк, практично немає, але іноді місцевим жителям вдається зняти невеликі відео та викласти їх у мережу. Більше подробиць — у матеріалі «Новин Донбасу».
«Дуже важко. Пережили дуже страшний час. Вибачте за вираз, страшно в туалет сходити, дуже страшно було. Поїсти. Місяця півтора сиділи, бігали по сусідах, у кого що лишилося. Ну, а так, дуже важко. Ціни великі. Вважай, пів року ми без пенсії», — розповіла місцева мешканка.
Найскладніше, за словами місцевих, жити без комунікацій. Людям навіть нема де помитися.
«Видно, що працює "МНС". Сьогодні лазня до нас приїжджала. І вода, і лазня, і телефони заряджали», — каже ще одна мешканка міста.
Судячи з сюжетів прокремлівських ЗМІ, життя у Сєвєродонецьку налагоджується, та люди всім задоволені, бо більшість із них нібито мріяли об'єднатися із Росією. Насправді ситуація інша — про це розповідають ті, хто з'їздив до окупованого міста на кілька днів. Ось що пишуть люди:
Розкрадання квартир, судячи з повідомлень мешканців, — звичайна справа у Сєвєродонецьку. Наприклад, тут публікують інформацію про розкривання квартир у всьому під'їзді. Найчастіше таке відбувається у тих будинках, які підлягають знесенню через численні ушкодження. Один із місцевих мешканців показує, що трапилося з його житлом.
«Сейф розкритий. Тут теж лазили скрізь. Тут також усе розкрито», — каже він.
Паралельно угруповання «ЛНР» поширює інформацію про жорстке покарання шляхом розстрілу за мародерство.
Ті будинки, які не розграбовані, практично знищені внаслідок обстрілу. Їх ніхто не відновлює. Навіть самі так звані «депутати народної ради ЛНР» визнають: понад половину будинків відновлювати не будуть.
«Це мій під'їзд та квартира на дев'ятому поверсі. А ось моя спальня. Подивіться краєвид із мого вікна», — каже сєвєродончанин.
Попри песимістичні настрої місцевих жителів, проросійські ЗМІ випускають бадьорі сюжети щодо відновлення газопостачання.
За повідомленнями в місцевих Telegram-каналах, окупаційна «влада» дуже поспішає з відновленням газопостачання. І угруповання «ЛНР» знайшло, як розв'язати проблему з тими будинками, де труби перебиті внаслідок обстрілу. Їх просто планують відрізати від комунікацій. Тож якщо газ у Сєвєродонецьку й буде, то лише у відносно цілих будинках.
Згідно з повідомленнями угрупування «ЛНР», у Сєвєродонецьку відновлюють бази даних Пенсійного фонду, нібито знищені українськими військовими. За даними місцевих жителів, відбувається це дуже повільно та важко. Пенсіонери фактично ночують у чергах. За день приймають до 150 осіб. Водночас Україна продовжує нараховувати виплати мешканцям Сєвєродонецька, але отримати їх на окупованій території неможливо.
Також, за інформацією місцевих жителів, щоб виїхати з Сєвєродонецька до Луганська, потрібно отримати спеціальну перепустку. Навіть якщо причина виїзду — покупка продуктів. Тобто, по суті, пройти фільтрацію, як і в Маріуполі.