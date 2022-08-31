Глава украинской ГТС рассказал о готовности к отопительному сезону

У Украины есть разные сценарии работы газотранспортной системы, которые будут применяться во время отопительного сезона в зависимости от ситуации. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава компании Сергей Макогон.



«Отсутствие транзита не несет неразрешимых технических проблем для украинской ГТС. Хотя будет сложно. Наша система уже переходила в реверсный режим в 2006, 2009 и 2019 годах, когда "Газпром" останавливал транзит. У нас есть разные сценарии действий и решений, которые будут применяться во время отопительного сезона в зависимости от ситуации», - сказал он.



По его словам, текущее снижение российским монополистом прокачки газа через ГТС Украины ниже контрактного уровня дает возможность сделать запас, необходимый для переключения в процессе транспортировки газа и выполнения обязанностей по транзиту.



В то же время глава ОГТСУ отметил, что наличие транзита в период российской военной агрессии гарантирует Украине целостность магистральных газопроводов.



«Если на уровне Кремля будет принято политическое решение о прекращении транзита в ЕС через Украину, есть риск, что наша газотранспортная инфраструктура будет частично уничтожена агрессором. Это создаст проблемы и для транспортировки внутри Украины, поскольку у нас единая ГТС для транзита и местной транспортировки», - пояснил он.



Макогон добавил, что Украина по состоянию на конец августа 2022 года накопила в своих подземных хранилищах 13 млрд кубических метров газа.