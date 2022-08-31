Голова української ГТС розповів про готовність до опалювального сезону

Україна має різні сценарії роботи газотранспортної системи, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації. Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів голова компанії Сергій Макогон.



«Відсутність транзиту не має нерозв’язних технічних проблем для української ГТС. Хоча буде складно. Наша система вже переходила в реверсний режим у 2006, 2009 та 2019 роках, коли "Газпром" зупиняв транзит. У нас є різні сценарії дій та рішень, які застосовуватимуться під час опалювального сезону залежно від ситуації», — сказав він.



За його словами, поточне зниження російським монополістом прокачування газу через ГТС України нижче за контрактний рівень дає можливість зробити запас, необхідний для перемикання в процесі транспортування газу та виконання обов'язків з транзиту.



Водночас, голова ОДПСУ зазначив, що наявність транзиту в період російської військової агресії гарантує Україні цілісність магістральних газопроводів.



«Якщо на рівні Кремля буде ухвалено політичне рішення про припинення транзиту в ЄС через Україну, є ризик, що нашу газотранспортну інфраструктуру буде частково знищено агресором. Це створить проблеми і для транспортування всередині України, оскільки ми маємо єдину ГТС для транзиту та місцевого транспортування», — пояснив він.



Макогон додав, що Україна станом на кінець серпня 2022 року нагромадила у своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд кубічних метрів газу.