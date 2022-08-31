Окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих — СтратКом ЗСУ

Російські окупанти у маріупольському драмтеатрі заливають бетоном тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ з посиланням на інформацію місцевих мешканців Маріуполя.



Зазначається, що будівельникам наказали не підіймати шум і не витягувати трупи, а «тихо бетонувати», попередньо засипавши тіла хлоркою.

Нагадаємо, 4 травня журналісти Associated Press повідомили, що в результаті авіаудару російської армії з драмтеатру в Маріуполі 16 березня загинули 600 людей.