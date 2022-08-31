Андрющенко: В окупованому Маріуполі хочуть забудувати Курган Дід

У Маріуполі російська окупаційна влада має намір знищити історичну пам'ятку, основу якої датовано V тисячоліттям до нашої ери. Йдеться про історичну пам'ятку Курган Дід.



Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



«Розлогий пагорб має сучасну висоту 6 метрів, а його діаметр досягає 70 метрів. Курган Дід датують 5 тисячоліттям до н. е., тобто він набагато старший за місто і є ровесником пірамід Єгипту", - написав радник мера.



За його словами, за радянських та пострадянських часів влада, яка пропагувала проросійські настрої, його пошкодила. Лише минулого року разом з історичною радою було прийнято рішення про його консервацію та збереження.



«Однак сили нашого опору передали копії документів, що свідчать про забудову кургану, що його повністю знищить», - додав Андрющенко.

Він не уточнив, що саме планують побудувати на місці Курган Діда.