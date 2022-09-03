В Кременной ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов и военную технику

Во временно оккупированной Кременнной на Луганщине украинские военные нанесли несколько ударов по силам оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Последние несколько дней были "яркими" в Кременной. В результате многочисленных "хлопков" на концерт Кобзона пошли около 300 рашистов вместе с техникой», — написал он в Тelegram.



По его словам, кроме почти 50 тысяч погибших оккупантов, вместе с ранеными российские потери могут составлять 150 тысяч человек.

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