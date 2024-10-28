В учебнике по украинскому языку для 7 класса авторства филолога Анастасии Онатий и историка Тараса Ткачука исправили пиктограмму в форме карты Украины, которая ранее была без временно оккупированного Крыма. Теперь она содержит изображение полуострова. Об этом сообщает сайт «Читомо», ссылаясь на издательство «Литера ЛТД».



Перед подачей оригинал-макета нового тиража в печать провели дополнительную проверку содержания. Сейчас печать уже завершили и с 28 октября 2024 года учебники отправляют из типографии в области.



По данным представителей издательства, школы получат новый тираж учебников ориентировочно до декабря 2024 года, если не будет логистических проблем. Однако отмечают фактор военного положения.



Чтобы в будущем не допускать подобных ошибок, макеты для учебников «Литера ЛТД» будут проверять независимые эксперты.



Кроме того, издательство «Литера ЛТД» инициирует создание общедоступной единой базы карт, которые следует использовать при подготовке школьных учебников.