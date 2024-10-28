В Макеевке пенсионер покончил с собой из-за политических разногласий со служащим в ВСУ сыном

После политического спора с сыном, служащим в ВСУ, пенсионер из оккупированной Макеевки покончил с собой. Фото: Baza

Пенсионер из оккупированной Макеевки покончил с собой на фоне политических разногласий с сыном, служащим в ВСУ. Об этом пишет издание Baza.

Отмечается, что отношения 66-летнего жителя Макеевки с сыном не складывались. Вечером 24 октября между отцом и сыном вновь возник конфликт, когда они говорили по телефону.

«Старший сильно загрустил. По данным источников из полиции, рядом с телом погибшего нашли ружье, причем, как заметили криминалисты, погибший смог выстрелить два раза», — пишет Baza.

На месте происшествия нашли предсмертную записку.

У погибшего остались две несовершеннолетние приёмные дочери.