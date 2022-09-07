В Луганской ОВА рассказали сколько школьников осталось в Северодонецке

В захваченной войсками России Северодонецкой общине осталось 840 школьников. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Тем временем родители 840 северодончан все решили за них и избрали жизнь в оккупации. С неизвестной программой, непризнанными выдаваемыми им документами с ограниченным общением с учителями», - написал Гайдай.



По его информации, в безопасные регионы Украины и за границу эвакуировались 8 248 учашихся школ. Сейчас, как отмечает Гайдай, эти ребята проходят обучение online по программе Новой украинской школы, их обучением занимаются 654 педагога.

Глава Луганской ОВА сообщил, что оставшиеся 840 учеников это 8% из общего количества школьников в Северодонецкой общине на начало 2022 года.

«840 учениками раньше невозможно было полностью заполнить две школы города, россияне пытаются сразу пять. И пусть на все заведения не хватит учителей, которых устроилось на работу всего 89 человек, главное - количество школ. Правда, 1 сентября открыли всего одну, куда впервые пошли «10 маленьких боровшан», - написал Гайдай и отметил, что «регистрацию прошли» еще четыре учебных заведения в Северодонецкой общине, но образовательный процесс там организован «в какой-то странной заочной форме». По информации Гайдая, дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой.

Напомним, 6 августа министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за последний месяц из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей удалось эвакуировать более 60 тысяч украинцев.