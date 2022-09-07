У Луганській ОВА розповіли, скільки школярів залишилися у Сєвєродонецьку

07 вересня 2022, 09:24

У Луганській ОВА розповіли, скільки школярів залишилися у Сєвєродонецьку

У захопленій військами Росії Сєвєродонецькій громаді залишилося 840 школярів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Тим часом батьки 840 сєвєродончан все вирішили за них і обрали життя в окупації. Із невідомою програмою, невизнаними документами, які їм видадуть, з обмеженим спілкуванням із учителями», - написав Гайдай.

За його інформацією, у безпечні регіони України та за кордон евакуювалися 8 248 учнів шкіл. Наразі, як зазначає Гайдай, ці діти проходять навчання online за програмою Нової української школи, їх навчанням займаються 654 педагоги.

Глава Луганської ОВА повідомив, що 840 учнів, що залишилися, це 8% із загальної кількості школярів у Сєвєродонецькій громаді на початок 2022 року.

«840 учнями раніше неможливо було повністю заповнити дві школи міста, росіяни намагаються одразу п’ять. І нехай на усі заклади не вистачить вчителів, яких влаштувалося на роботу усього 89 осіб, головне – кількість шкіл. Щоправда, 1 вересня відкрили усього одну, куди вперше пішли «10 маленьких боровшан», - написав Гайдай і зазначив, що «реєстрацію пройшли» ще чотири навчальні заклади у Сєвєродонецькій громаді, але освітній процес там організований «у якійсь дивній заочній формі». За інформацією Гайдая, діти приходять у двір школи, отримують завдання для самостійного вивчення матеріалу та повертаються додому.

Нагадаємо, 6 серпня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що за останній місяць із Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей вдалося евакуювати понад 60 тисяч українців.

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