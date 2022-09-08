В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь

Кабмин установил запрет на экспорт коксующегося угля. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



Постановление «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424» было принято 7 сентября. Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.



«Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации. А также для предотвращения злоупотребления и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а вместо этого направлялось на экспорт», – пояснили в Минэнерго.



Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом, коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/23, отметили в ведомстве.



В июне этого года был введен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).