Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь

08 сентября 2022, 11:33

В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь

Кабмин установил запрет на экспорт коксующегося угля. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Постановление «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. № 1424» было принято 7 сентября. Оно предусматривает внесение коксующегося угля в перечень товаров, экспорт которых запрещен.

«Это решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности, накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации. А также для предотвращения злоупотребления и манипуляций с качеством угля, которые могут быть использованы для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а вместо этого направлялось на экспорт», – пояснили в Минэнерго.

Государственными стандартами разрешается использовать коксующиеся угли в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных. Таким образом, коксующийся уголь может рассматриваться как составляющая топливного баланса для тепловой генерации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/23, отметили в ведомстве.

В июне этого года был введен запрет на экспорт природного газа украинского происхождения, мазута и угля (кроме коксующегося).

Еще по теме

Прочее
Уголь Экспорт отопительный сезон

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:17
Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей
10:25
Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами
09:44
«ДНР» сообщила о ранении пяти мирных жителей
09:21
В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе
09:09
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
09:04
В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко
00:34
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
21:15
В «ДНР» считают, что к «атаке» на донецкий пивзавод причастны французы
21:08
Бои за Балаклею: Что происходит ►
20:33
В «ДНР» недовольны тем, что омбудсмен РФ выступила против смертной казни в Донецке
19:06
«ДНР» продолжает судить пленных «азовцев» за оборону Мариуполя
17:49
В «ДНР» заявили о ранении четырех человек
17:48
В «Единой России» предложили дату «референдума» на оккупированной территории
16:58
«Просим ехать в Тюмень, Саранск, Иркутск»: Ташева обратилась к гражданам РФ в Крыму
16:26
Оккупанты запустили 750 крылатых ракет с Крыма с начала войны — Ташева
все новости
11:51
В общежитиях Харьковской области будут размещать нуждающихся во временном жилье
11:33
В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь
11:22
ВСУ отбили 400 квадратных километров в Харьковской области — отчет ISW
11:17
Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей
11:02
Bloomberg: США поставили в Украину высокоточные артснаряды Excalibur
10:48
От Курахово до Соледара: Кириленко рассказал, что разрушили оккупанты
10:43
Утром российские войска атаковали Немышлянский район Харькова, есть погибшие и раненые
10:32
Обстрел Бахмута: Пострадали двое спасателей, повреждена техника
10:25
Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами
10:21
ВСУ успешно отразили атаки оккупантов в Донецкой области
09:44
«ДНР» сообщила о ранении пяти мирных жителей
09:21
В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе
09:09
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
09:04
В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко
08:44
Днепропетровская ОВА показала последствия ночного обстрела Никопольского района
все новости
ВИДЕО
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
08 сентября, 09:09
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
08 сентября, 00:34
Когда Украину возьмут в Евросоюз? Сколько еще быть кандидатом? ►
07 сентября, 22:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты