В Україні заборонили експортувати коксівне вугілля

08 вересня 2022, 11:33

В Україні заборонили експортувати коксівне вугілля

Кабмін встановив заборону на експорт коксівного вугілля. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Постанова «Про внесення зміни до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424» була ухвалена 7 вересня. Вона передбачає внесення коксівного вугілля до переліку товарів, експорт яких заборонено.

«Це рішення було прийняте з метою забезпечення належної підготовки та проходження опалювального сезону, зокрема накопичення достатніх запасів палива для теплової генерації. А також для запобігання зловживанню та маніпуляціям з якістю вугілля, які можуть бути використані для роботи теплової генерації під час опалювального сезону, а натомість прямували на експорт», – пояснили в Міненерго.

Державними стандартами дозволяється використовувати коксівне вугілля у складі паливних сумішей для ТЕС, ТЕЦ та котелень. Таким чином, коксівне вугілля може розглядатися як складова паливного балансу для теплової генерації в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23, зазначили у відомстві.

У червні цього року було запроваджено заборону на експорт природного газу українського походження, мазуту та вугілля (крім коксівного).

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