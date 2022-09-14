Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай

Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную, сорвали развешанные украинские флаги и создают видимость своего массового присутствия в городе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он сказал, что оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Луганской области и потому призывает запастись терпением.



«Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро», - написал Гайдай, и отметил, что уже создан областной штаб по деоккупации территорий Луганщины.



По словам Сергея Гайдая, уже готовятся структуры к оперативному восстанавлению жизнедеятельности в общинах после деоккупации, уточнив что речь о правоохранительных органах, ГСЧС, почте, медицине, ЦНАПах и других.



Он отметил, что в первую очередь будет восстановлена ​​мобильная связь и интернет, и другая критическая инфраструктура, исходя из степени повреждения.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в сторону России оккупанты продолжают вывозить награбленное в Украине.