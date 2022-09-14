Окупанти повернулися до нещодавно ними залишеної Кремінної — Гайдай

Окупанти повернулися до нещодавно ними залишеної Кремінної, зірвали розвішані українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності у місті. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він сказав, що окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ у Луганській області і тому закликає запастися терпінням.



«Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо… але скоро», - написав Гайдай, і зазначив, що вже створений обласний штаб із деокупації територій Луганщини.



За словами Сергія Гайдая, вже готуються структури до оперативного відновлення життєдіяльності в громадах після деокупації, уточнивши що мова про правоохоронні органи, ДСНС, пошту, медицину, ЦНАПи та інші.



Він зазначив, що насамперед буде відновлено мобільний зв'язок та інтернет, та інша критична інфраструктура, виходячи зі ступеня пошкодження.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у бік Росії окупанти продовжують вивозити награбоване в Україні.