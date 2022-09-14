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Оккупанты продолжают вывозить награбленное из Украины в РФ — Гайдай

14 сентября 2022, 10:08

Оккупанты продолжают вывозить награбленное из Украины в РФ — Гайдай

В сторону России оккупанты продолжают вывозить награбленное в Украине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что только на участке трассы Старобельск – Луганск зафиксировано около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области, большинство из этих транспортных средств – с прицепами, груженными награбленным в Украине имуществом, а за рулем находятся российские военные.

Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты отключили мобильный интернет в Луганской области, как объяснил местный оператор, это распоряжение органов оккупационных властей – для обеспечения обороноспособности и безопасности.

Также он отметил, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники российских войск. Украинские военные успешно отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

Атаковали же оккупанты за минувшие сутки населенные пункты Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Северск, Белогоровка, Кривая Лука, Спорное, Верхнекаменское, Дроновка, Григоровка и Звановка, Юрьевка, Нью-Йорк, Николаевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское и Яковлевка.

Обстреляливали регион оккупанты из танков, минометов и артиллерии.

По информации Гайдая, военное руководство РФ продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Осужденным обещают снять судимости в обмен на службу сроком на три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления – шесть месяцев, но, как отметил глава Луганской ОВА, никакие контракты с желающими не подписываются.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли пять мирных жителей. 

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