На Донетчине благодаря энергетикам более десяти тысяч семей — снова со светом

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в пяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 10 287 семей в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.



«Вчера, как и накануне, больше всего обновлений удалось выполнить в Бахмутском районе… Энергетики смогли возобновить электроснабжение для девяти тысяч семей Бахмутской громады и более 300 — в Торецкой громаде. Кроме того, снова с электричеством — более 900 семей Марьинской громады, где ремонтные работы также удается выполнять второй день подряд», — перечислили в энергокомпании.



Там добавили, что специалистам удалось также поработать в Константиновской громаде.



«Самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Без света пока остаются 108 населенных пунктов области», — отметили в ДТЭК.