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Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T, а не одну

28 сентября 2022, 23:21

Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T, а не одну

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T вместо одной, как сообщалось ранее. Это следует из информации на сайте немецкого правительства.

В перечне оружия, которое планируется к передаче Украине, указано, что появились средства для передачи еще трех систем ПВО.

Готовятся к передаче 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Также Германия передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.

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