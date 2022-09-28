Украина получит четыре системы ПВО IRIS-T, а не одну

Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T вместо одной, как сообщалось ранее. Это следует из информации на сайте немецкого правительства.



В перечне оружия, которое планируется к передаче Украине, указано, что появились средства для передачи еще трех систем ПВО.



Готовятся к передаче 30 тысяч патронов калибра 40 миллиметров и 24 пулемета MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин.



Также Германия передать 10 мостовых систем, три средние мостовые системы и 90 большегрузных прицепов для перевозки тяжелого вооружения.