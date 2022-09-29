Глава Донетчины рассказал, где были обстрелы ночью и утром

Донецкая область. Фото: ОВА

Российские силы продолжают вести обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области — от Марьинской до Святогорской громад. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Донецком направлении враг ночью вел интенсивный огонь в Марьинской, Очеретинской и Авдеевской громадах. В Марьинской громаде под обстрелы попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка, Максимильяновка и Александрополь. В Максимильяновке повреждены три частных дома, в Александрополе — один человек ранен, два дома повреждены», — перечислил глава области.



По его словам, в Очеретинской громаде ранен один человек — в Нетайлово. В Авдеевке были одиночные «прилеты», а утром — массированный артобстрел центра.



«На Горловском направлении было громко в Отрадовке и на станции Майорск Светлодарской громады, а также в окрестностях Соледара, Яковлевки и Раздолевки в Соледарской громаде», — проинформировал Кириленко.



Он добавил, что на Лиманском направлении оккупанты обстреляли Богородичное под Святогорском, там погиб мирный житель.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск за сутки погибли шесть мирных жителей. Еще четыре человека ранены.



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