Очільник Донеччини розповів, де були обстріли вночі та вранці

Донецька область. Фото: ОВА

Російські сили продовжують обстріли по всій лінії фронту в Донецькій області — від Мар'їнської до Святогірської громад. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«На Донецькому напрямку ворог вночі вів інтенсивний вогонь у Мар'їнській, Очеретинській та Авдіївській громадах. У Мар'їнській громаді під обстріл потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка та Олександропіль. У Максимільянівці пошкоджено три приватні будинки, в Олександрополі — одну людину поранено, два будинки пошкоджено», — перелічив очільник області.



За його словами, в Очеретинській громаді поранено одну людину — у Нетайловому. В Авдіївці були поодинокі «прильоти», а вранці — масований артобстріл центру.



«На Горлівському напрямку було голосно в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади, а також на околицях Соледара, Яковлівки та Роздолівки у Соледарській громаді», — поінформував Кириленко.



Він додав, що на Лиманському напрямку окупанти обстріляли Богородичне під Святогірськом, там загинув мирний житель.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ за добу загинули шестеро мирних жителів. Ще чотирьох людей поранено.



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