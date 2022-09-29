ГБР сообщило о подозрении замглавы «администрации Володарского района «ДНР»

О подозрении в колаборационной деятельности сообщено заместителю главы «Администрации Володарского района «ДНР». Об этом заявили в Государственном бюро расследований.



Сообщается, что итель Донбасса добровольно вступил в должность в незаконно созданном оккупационной администрацией РФ органе власти.

«Он работал на агрессора, выполняя функции представителя высшего руководящего состава псевдооргана власти на территории пгт Никольское Мариупольского района Донецкой области», - сообщили в ГБР.

Его подозревают в коллаборационной деятельности по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Ранее в СБУ огласили подозрение генералу РФ, которы приказал захватить Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – «Азовсталь».