В Запорожской области обстрелами разрушены дома, ранена женщина

Одна женщина получила ранение в результате обстрелов российскими оккупантами территории Запорожской области в среду, зафиксировано около трех десятков сообщений о разрушении домов в Васильевском и Пологовском районах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.



«Российские захватчики нанесли удары по жилым домам Ореховщины и Гуляйпольщины. Заявители сообщили об изуродованных многоквартирных и частных домах, от прямых попаданий снарядов некоторые из них полностью разрушены. Кроме этого, враг повредил дворовую территорию, уничтожил огнем автомобили и травмировал местную жительницу - женщина доставлена в больницу», - говорится в сообщении.



По данным полиции, минувшей ночью оккупационные войска, обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» жилищную инфраструктуру пгт Степногорск Васильевского района – повреждены нескольких домов и крыша девятиэтажки.



Собранные доказательства переданы в Управление СБУ в Запорожской области для возбуждения уголовного производства по ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).