Зеленский заявляет о существенных результатах украинской армии на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успехах украинской армии на востоке страны. Об этом он сказал в своем обращении.



«Есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом достаточно публичной информации. Все слышали происходящее в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много», - сказал он.



Президент поблагодарил украинских военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, ССО и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя. Также Зеленский отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях.



Ранее в ВСУ сообщали, что освободили Дробышево в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.