Зеленський заявляє про суттєві успіхи української армії на сході

Президент України Володимир Зеленський заявив про успіхи української армії на сході країни. Про це він сказав у своєму зверненні.



«Є суттєві результати на сході нашої країни. Про це досить публічної інформації. Усі чули те, що відбувалося у Лимані Донецької області. Це кроки, які для нас багато означають», - сказав він.



Президент подякував українським військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, СЗГ та 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя. Також Зеленський відзначив бійців 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади та 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість та героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках.



Раніше у ЗСУ повідомляли, що звільнили Дробишево у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.