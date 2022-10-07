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«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, ранены пятеро

07 октября 2022, 09:27

«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, ранены пятеро

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донетчины за минувшие сутки в результате обстрелов погиб один человек. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».

Отмечается, что в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1964 года рождения.

Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя. Еще семь человек ранен. Кроме того, в Святогорске обнаружены семь тел погибших.

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