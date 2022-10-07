Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►

07 октября 2022, 15:24

ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • В Пентагоне заявили, что поставляемые Украине вооружения способны поражать любые цели в Крыму.
  • Совбез России решил усилить охрану вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, трубопроводов, мостов и портов на полуострове.
    За счет крымских мобилизованных в российской армии готовятся «закрыть» потери на фронте.
    В Севастополе предпринимателям пригрозили «большими проблемами», если они не сдадут своих сотрудников в военкоматы.
    В больницах и госпиталях Крыма нехватка медицинских средств для лечения российских военных и «текучка» врачей и медсестер.
    Из-за западных санкций в Крыму заканчивается кассовая лента для печати чеков, банки расконсервировали старые запасы.

Еще по теме

Места
Крым
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
14:58
«ДНР» пообещала выплаты за частичную или полную утрату имущества из-за боев
14:34
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка ранена девушка в микрорайоне Боссе
10:22
«ЛНР»: В результате взрыва на берегу Северского Донца пострадала женщина
09:32
Оккупанты устроили в Мариуполе «кулинарный» фестиваль
09:27
«ДНР»: За сутки от обстрелов погиб один человек, ранены пятеро
09:03
Оккупанты вывозят из Сватово оборудование медучреждений — Гайдай
08:43
Оккупанты минируют территорию вокруг Северодонецка — Стрюк
08:40
Под Херсоном под обстрел попал автобус с гражданскими: Погибли пять человек, еще пять ранены
00:11
Продвижение ВСУ в Луганской и Херсонской области — главное за день ►
20:29
«ДНР» «национализировала» в Мариуполе гостиницы и общежития
19:07
«ДНР»: Мужчина убит в ходе обстрела на северо-западе Горловки
18:31
Россия отступает из захваченных городов — что дальше? ►
15:13
Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в городе и районе
все новости
16:56
В деоккупированном Лимане правоохранители обнаружили 60 тел погибших
16:26
Более 115 тысяч украинцев выехало из особо опасных территорий за последние два месяца – Минреинтеграции
16:23
В Курдюмовке под завалами дома обнаружили тело погибшей
16:17
Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования офицеров РФ — Андрющенко
15:53
ВСУ освободили от оккупантов 500 квадратных километров Херсонщины
15:24
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
15:23
Жители деоккупированных территорий уже получают пенсии и соцпомощь. За все месяцы
15:05
В ОП назвали «интересным» понимание слова «мир» у Нобелевского комитета
14:58
«ДНР» пообещала выплаты за частичную или полную утрату имущества из-за боев
14:45
В деоккупированном Лимане возобновлена работа отделения полиции
14:34
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка ранена девушка в микрорайоне Боссе
14:26
В Донецкой области восстановили электроснабжение в четырех районах
14:23
В результате обстрелов Сумщины оккупантами один человек погиб
13:57
Рада поддержала добровольный военный учет женщин, но с исключениями
13:38
В Калужской области РФ взорвался беспилотник на военном аэродроме
все новости
ВИДЕО
ВСУ могут освободить Крым в ходе контрнаступления — прогноз из Вашингтона ►
07 октября, 15:24
Пушилин вручил Кадырову звезду «героя ДНР»
07 октября, 12:37
Продвижение ВСУ в Луганской и Херсонской области — главное за день ►
07 октября, 00:11

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама