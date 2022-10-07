Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- В Пентагоне заявили, что поставляемые Украине вооружения способны поражать любые цели в Крыму.
- Совбез России решил усилить охрану вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, трубопроводов, мостов и портов на полуострове.
За счет крымских мобилизованных в российской армии готовятся «закрыть» потери на фронте.
В Севастополе предпринимателям пригрозили «большими проблемами», если они не сдадут своих сотрудников в военкоматы.
В больницах и госпиталях Крыма нехватка медицинских средств для лечения российских военных и «текучка» врачей и медсестер.
Из-за западных санкций в Крыму заканчивается кассовая лента для печати чеков, банки расконсервировали старые запасы.