ЗСУ можуть звільнити Крим під час контрнаступу — прогноз із Вашингтона ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- У Пентагоні заявили, що озброєння, що поставляються Україні, здатні вражати будь-які цілі в Криму.
- Рада безпеки Росії вирішила посилити охорону вокзалів, залізничних ліній, шляхопроводів, трубопроводів, мостів і портів на півострові.
За рахунок кримських мобілізованих у російській армії готуються «закрити» втрати на фронті.
У Севастополі підприємцям погрожували «великими проблемами», якщо вони не здадуть своїх співробітників у військкомати.
У лікарнях та шпиталях Криму нестача медичних засобів для лікування російських військових та «плинність» лікарів та медсестер.
Через західні санкції у Криму закінчується касова стрічка для друку чеків, банки розконсервували старі запаси.