В Славянске Донецкой области четверо мирных жителей погибли и двое ранены в результате ночного обстрела со стороны российских войск. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.



«Пострадали частные дома по ул. Ботанический. В одном из них проживала семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил. Раненый. В настоящее время находится в клинической больнице. Общий результат обстрела — четверо погибших, двое раненых», — сообщил он.