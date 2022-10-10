У Слов'янську — четверо загиблих та двоє поранених внаслідок нічного удару

У Слов'янську Донецької області четверо мирних жителів загинули та двоє поранено внаслідок нічного обстрілу з боку російських військ. Про це повідомив голова міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Постраждали приватні будинки на вул. Ботанічний. В одному з них мешкала сім’я. Пряме влучення. Троє дорослих загинули. 12-річного хлопчика винесло вибуховою хвилею. Вижив. Поранений. Нині перебуває у клінічній лікарні. Загальний результат обстрілу — четверо загиблих, двоє поранених», — повідомив він.