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Правила ухода за проблемной кожей (PR)

10 октября 2022, 16:39

Правила ухода за проблемной кожей (PR)

Для ухода за кожей используется масса средств, чтобы обеспечить очищение, тонизирование и питание. Иногда стандартной косметики масс-маркет, которая есть практически в любом магазине или супермаркете, может быть недостаточно, чтобы устранить определённые проблемы с эпидермисом. Именно для этих целей создана космецевтика. Это средства, которые сочетают в себе косметику и фармацевтические препараты. Благодаря высокой концентрации питательных компонентов, лекарственных трав, новейших разработок, удаётся не просто поддерживать кожу в хорошем состоянии, но и избавляться от существенных проблем.

Принципы ухода за кожей лица

Многие женщины делают огромное количество ошибок, пропуская использование некоторых уходовых средств для очищения или питания кожи лица, перед нанесением косметики. 

Правила ухода за кожей лица:

  • Основная задача — обеспечить выполнение всех этапов, которые позволяют гарантировать коже не только тонизацию, но и хорошую очистку. В течение дня на поверхности кожи скапливается не только декоративная косметика, но и пыль, смешанная с себумом, то есть жиром, который выделяется кожей. 
  • Даже если нанести на кожу питательное средство, оно не даст результатов, по причине закупорки пор, наличия на коже лица толстого слоя косметики, жировых отложений. Поэтому в основе любого ухода лежит очищение. 
  • После него осуществляется тонизация, в результате которой кожа успокаивается. После тоников, чаще всего наносят сыворотки, с высоким содержанием активных компонентов. Это вещества, которые имеют узкую направленность, например, увлажнение или устранение покраснений. 
  • После того, как сыворотка впитается, используют ежедневный уход, в зависимости от типа кожи и проблем. Стоит выбирать ежедневный уход, в зависимости от того, к какому типу относится эпидермис.

Как повысить эффективность ухода за кожей?

Не стоит забывать о средствах, которые наносятся под глаза. Кожа в этой зоне очень тонкая, не имеет существенной природной защиты. Здесь нет желёз, которые вырабатывают жир, поэтому эпидермис в этой области часто пересыхает и склонен к образованию морщин. Обязательно в летнее время наносят средства с ультрафиолетовыми фильтрами. Они препятствуют фотостарению, продлевая молодость кожи.

Чтобы все средства давали потрясающий результат, необходимо выбирать продукты проверенных компаний. Лучше всего, если это будет органическая косметика для лица, которая не содержит силиконов, парабенов и утяжелителей. Большое количество филлеров, которые вводятся в средства по уходу за стареющей кожей, отрицательно сказываются на её состоянии. Несмотря на маскировку морщин, вещества, содержащие силикон, раздражают эпидермис, могут привести к аллергической реакции.

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