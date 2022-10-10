Для ухода за кожей используется масса средств, чтобы обеспечить очищение, тонизирование и питание. Иногда стандартной косметики масс-маркет, которая есть практически в любом магазине или супермаркете, может быть недостаточно, чтобы устранить определённые проблемы с эпидермисом. Именно для этих целей создана космецевтика. Это средства, которые сочетают в себе косметику и фармацевтические препараты. Благодаря высокой концентрации питательных компонентов, лекарственных трав, новейших разработок, удаётся не просто поддерживать кожу в хорошем состоянии, но и избавляться от существенных проблем.
Многие женщины делают огромное количество ошибок, пропуская использование некоторых уходовых средств для очищения или питания кожи лица, перед нанесением косметики.
Правила ухода за кожей лица:
Не стоит забывать о средствах, которые наносятся под глаза. Кожа в этой зоне очень тонкая, не имеет существенной природной защиты. Здесь нет желёз, которые вырабатывают жир, поэтому эпидермис в этой области часто пересыхает и склонен к образованию морщин. Обязательно в летнее время наносят средства с ультрафиолетовыми фильтрами. Они препятствуют фотостарению, продлевая молодость кожи.
Чтобы все средства давали потрясающий результат, необходимо выбирать продукты проверенных компаний. Лучше всего, если это будет органическая косметика для лица, которая не содержит силиконов, парабенов и утяжелителей. Большое количество филлеров, которые вводятся в средства по уходу за стареющей кожей, отрицательно сказываются на её состоянии. Несмотря на маскировку морщин, вещества, содержащие силикон, раздражают эпидермис, могут привести к аллергической реакции.