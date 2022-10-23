СБУ затримала президента «Мотор Січ» за підозрою у роботі на РФ

23 жовтня 2022, 09:56

СБУ затримала президента «Мотор Січ» за підозрою у роботі на РФ

Співробітники СБУ затримали президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Про це повідомила прес-служба СБУ.

 Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
ст. 111-2 (допомога державі агресору).

 Затримання відбулося в рамках кримінального провадження з незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

 За матеріалами слідства, до операції причетне керівництво заводу, розташованого у Запоріжжі. Чиновники діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для Росії.

 «Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора», — сказано в повідомленні.

 Зазначається, що окупанти використовували одержану продукцію для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:
Мі-8АМТШ-ВН «Сапсон»;
КО-52 «Алігатор»;
Мі-28Н «Нічний мисливець».

Встановлено, що загарбники масово застосовували відповідні зразки армійської авіації для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення російських бойових гелікоптерів українськими захисниками.

Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії надсилали замовлення українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони.

Однак після отримання військової продукції посередники переправляли її до Росії. Також росіяни використали і своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.

Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів угод, задокументували їхні злочинні дії та проводять комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Заходи щодо викриття та блокування правопорушень проводилися співробітниками Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

 В'ячеслав Богуслаєв входить до ТОП-25 найбагатших людей України. Він громадський та політичний діяч, Герой України, народний депутат України (5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань). З 1994 року він є головою правління та генеральним директором підприємства «Мотор Січ». За статтею про держзраду Богуслаєву загрожує довічне ув'язнення.

«Мотор Січ» розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни та промислові газотурбінні установки.

Ще за темою

Люди
В'ячеслав Богуслаєв
Організації
СБУ Мотор Січ
Події
Війна Затримання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
23:14
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
17:28
У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада
16:54
«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»
15:54
Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами
14:25
У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків
14:03
Наступ ЗСУ на Херсон: Коли на нього чекати ►
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
Всі новини
12:43
Діти з Енергодару, які відпочивали в Росії, фактично стали заручниками — мер
12:32
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
11:45
Окупанти змушують мешканців Луганщини залишати свої будинки
10:42
ЗСУ знищили 400 окупантів за добу
09:56
СБУ затримала президента «Мотор Січ» за підозрою у роботі на РФ
09:39
Багато мобілізованих росіян відмовилися воювати на передовій у Луганській області — ОВА
09:00
«ДНР» заявила про обстріли: загинув мирний житель
08:34
Російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донбасу
08:04
ЗСУ відбили атаки російських військ на Донбасі — Генштаб
23:43
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
23:31
«Гради», артилерія, міномети: Окупанти обстріляли шість громад Сумщини
22:58
Через російські удари 2,7 мільйона абонентів залишилися без світла, надвечір це число скоротилося вдвічі
22:16
Удари окупантів по інфраструктурі не зупинять просування ЗСУ — Зеленський
21:43
Окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині — Генштаб ЗСУ
20:59
У Бєлгородській області встановлюють протитанкові споруди
Всі новини
ВІДЕО
Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►
23 жовтня, 12:32
Обстріли Бахмута та Костянтинівки — головне за день ►
22 жовтня, 23:43
Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей
22 жовтня, 14:20

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама