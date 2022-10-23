СБУ затримала президента «Мотор Січ» за підозрою у роботі на РФ

Співробітники СБУ затримали президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Про це повідомила прес-служба СБУ.



Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (допомога державі агресору).



Затримання відбулося в рамках кримінального провадження з незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



За матеріалами слідства, до операції причетне керівництво заводу, розташованого у Запоріжжі. Чиновники діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для Росії.



«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що окупанти використовували одержану продукцію для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу:

Мі-8АМТШ-ВН «Сапсон»;

КО-52 «Алігатор»;

Мі-28Н «Нічний мисливець».



Встановлено, що загарбники масово застосовували відповідні зразки армійської авіації для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення російських бойових гелікоптерів українськими захисниками.



Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури трьох країнах Близького Сходу, Європи та Східної Азії. Саме ці компанії надсилали замовлення українському виробнику нібито для потреб закордонної сторони.



Однак після отримання військової продукції посередники переправляли її до Росії. Також росіяни використали і своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин.



Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів угод, задокументували їхні злочинні дії та проводять комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.



Заходи щодо викриття та блокування правопорушень проводилися співробітниками Департаменту контррозвідки та Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



В'ячеслав Богуслаєв входить до ТОП-25 найбагатших людей України. Він громадський та політичний діяч, Герой України, народний депутат України (5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань). З 1994 року він є головою правління та генеральним директором підприємства «Мотор Січ». За статтею про держзраду Богуслаєву загрожує довічне ув'язнення.



«Мотор Січ» розробляє, виробляє, ремонтує та обслуговує авіаційні газотурбінні двигуни та промислові газотурбінні установки.