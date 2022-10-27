РФ наносит ракетные удары, чтобы лишить украинцев тепла и света — Минобороны

Россия массированными ракетными ударами продолжает усиливать психологическое давление на руководство и население Украины. Об этом на брифинге заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.



«Именно путем нанесения массированных ракетных ударов и повышения интенсивности применения иранских БПЛА-камикадзе», — уточнила Маляр.



По ее словам, оккупанты сосредоточились на тех объектах, разрушение которых может лишить украинцев тепла и света, а также транспортной инфраструктуры. Однако, уверена замминистра, это основная ошибка противника, так как украинцев этим сломить невозможно.

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