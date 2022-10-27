РФ завдає ракетних ударів, щоб позбавити українців тепла та світла — Міноборони

Росія масованими ракетними ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво та населення України. Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



«Саме шляхом завдання масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе», — уточнила Маляр.



За її словами, окупанти зосередилися на тих об'єктах, руйнування яких може позбавити українців тепла та світла, а також транспортної інфраструктури. Однак, упевнена заступниця міністра, це основна помилка супротивника, оскільки українців цим зламати неможливо.

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